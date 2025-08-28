Меню
«Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят

28 августа 2025 20:03
Российский артист прочувствовал это на себе.

Получив роль в «Доводе», Юрий Колокольников прикоснулся к голливудской легенде. После съемок у режиссера, чье имя стало синонимом интеллектуального блокбастера, у российского актера сформировалось простое, но исчерпывающее понимание его гения.

В интервью после премьеры фильма Колокольников раскрыл главный секрет, который отличает Нолана от всех остальных мастеров большого кино. Речь идет не о сложных сценариях или визуальных эффектах. Дело в подходе, который можно описать короткой, но емкой фразой.

Колокольников в интервью «Кинопоиску» с восхищением описывал съемочный процесс:

«Есть еще главное отличие Кристофера Нолана от других режиссеров. Все, что вы видите у него в кино, — все это происходит по-настоящему. Никаких зеленых экранов и компьютерной графики»

Если по сценарию должен разбиться самолет — на площадку привезут настоящий самолет и разобьют его. Если речь идет о течении времени вспять — актеры и вся съемочная группа будут месяцами репетировать и снимать сцены, в которых все движется в обратную сторону.

Никаких зеленых экранов и компьютерной графики там, где можно обойтись реальностью. Вы ведь не думали, что в «Доводе» просто пускали отснятые дубли задом-наперед?

Это не просто прихоть перфекциониста. Это — вера в то, что только подлинность может родить магию. Когда актер бежит задом наперед по настоящей улице, а не перед хромакеем, это меняет всё: его энергетику, пластику, взгляд. Зритель, возможно, и не осознает, в чем дело, но его мозг считывает аутентичность и верит происходящему на экране безоговорочно.

Откровение Колокольникова доказывает: чтобы создать нечто гениальное и массовое одновременно, недостаточно просто иметь грандиозную идею. Нужно обладать смелостью и упорством, чтобы воплотить ее «по-настоящему» — без обмана и компромиссов. И в этом — главный гений Нолана.

Ранее мы писали: «Довод» — самый спорный и непонятный фильм Нолана: ИИ объяснил запутанный триллер так, чтобы его поняли даже пятиклашки

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Довод» (2020)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
