Главное оружие Скайнета так и не показали в фильмах — он сломал бы Т-800, как спичку: у Сопротивления нет шансов против такого противника

Война будущего во вселенной «Терминатора» переросла в нечто большее, чем «просто люди против машин». Со временем у Скайнета появилась новая головная боль: беглые и перепрограммированные терминаторы. Т-800, однажды перешедшие на сторону людей, начинали выбивать его же собственные отряды и ломать инфраструктуру.

Ответом стал Т-900 — специализированный «охотник на терминаторов», по сути первое в истории франшизы оружие, созданное именно против других машин. Эти модели появляются в комиксах и видеоиграх, а также их планировали добавить в сюжет «Терминатора 3: Восстание машин» (но почему-то не стали).

Машина для убийств

Скайнет подошел к проекту максимально жестко. Главной целью были Т-800 — живучие, опытные и часто сотрудничающие с Сопротивлением. Поэтому Т-900 сделали элитным и заведомо сильнее. Он всегда выходит в бой с плазменным оружием — от винтовок до тяжелых пушек, которые обычно ставят на боевую технику.

Если этого мало, Т-900 может запрашивать поддержку с воздуха: в паре с HK-Aerial он превращается в мобильную охотничью группу, которая быстро прилетает, разбирает цель и быстро исчезает.

Его корпус — отдельный кошмар для противника. Эндоскелет переработали: он легче, маневреннее и при этом вдвое прочнее, чем у Т-850. Новый гиперсплав выдерживает прямые попадания плазмы, обычное оружие для него вообще не проблема.

Тело бронировано почти полностью, без крупных уязвимых зон. В него встроен компактный плазменный термоядерный реактор с огромным запасом энергии, но с рискованным бонусом: при критическом повреждении Т-900 может просто взорваться, сметая все вокруг.

В ближнем бою это фактически мини-Халк в металлическом корпусе. По оценкам, он поднимает до 25–30 тонн, швыряет машины, рвет двери, стены и броню.

Скорость — до 80–160 км/ч, этого достаточно, чтобы догнать автомобиль, перевернуть его и разобрать, как консерву. При этом сенсоры позволяют отслеживать цели на расстоянии, выискивать слабые места других терминаторов и атаковать максимально эффективно.

Но даже у такой машины есть слабое место. Из-за жестких протоколов безопасности Т-900 действует прямолинейнее и менее гибко, чем ветераны-Т-800, прошедшие через годы боев.

Именно нестандартные тактики и ловушки иногда давали шанс Сопротивлению. К счастью для людей, Т-900 выпускали очень ограниченными партиями: если бы Скайнет наладил их массовое производство, у Сопротивления, вероятно, не было бы ни одного шанса.

