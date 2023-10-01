Главное недоразумение ТВ: в СССР этой советской актрисой восхищались все, а теперь над ней смеются

Актрису Веру Сотникову считали одной из самых красивых женщин в российской киноиндустрии. Она была признанной красавицей и коварной сердцеедкой. Перед ее обаянием и харизмой не могу устоять ни один мужчина. Вера Сотникова играла с артистами первой величины и даже увела мужчину у примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Мало кто знает, но после того, как актриса снялась в клипе Владимира Кузьмина, он ушел от женщины, которая поет, к актрисе. Отношения продлились несколько лет. За личной жизнью Веры Сотниковой поклонники следили с маниакальным интересом, скупая газеты и журналы со статьями о ней. Однако время шло, и актриса превратилась их объекта вожделения в посмешище.

Она является одной из ведущих программы “Экстрасенсы. Битва сильнейших”. И ее роль в шоу сильно раздражает фанатов. Они считают, что Сотникова в передаче переигрывает, ведет себя глупо, нелепо ругается и выглядит смешной.