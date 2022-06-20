«Главное испытание в жизни»: состояние вдовы Градского предали огласке

Смерть Александра Градского стала большим ударом для его супруги Марины Коташенко. Как уверена звезда «Пусть говорят» Ольга Казаченко, вдова музыканта до сих пор не смогла оправиться.

Прославленный композитор скоропостижно умер в конце ноября прошло года, оставив свою супругу одну воспитывать двоих наследников, Александра и Ивана. Как уверена Казаченко, близко знакомая с Коташенко, смерть Градского стала для нее самым серьезным испытанием в жизни, ведь композитор старался защищать ее от всех жизненных трудностей и оберегал от невзгод. Музыкант заботился о своей семье и старался ради своих близких.

«Это очень непросто психологически... Для нее его уход — главное испытание в жизни», — цитирует слова знаменитости портал Prozvezd.info.

Также Казаченко призналась, что она искренне надеется, что Коташенко как можно быстрее сможет прийти в себя после смерти своего мужа и оправиться от удара.