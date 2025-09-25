Главное, чтобы костюмчик сидел? Это правда! Попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по иконам стиля (тест)

Советское кино иногда больше, чем просто сюжет. Внимательный взгляд заметит детали: как сидит воротник, как падает ткань, какие аксессуары делают персонажа узнаваемым. Эти мелочи создают характер и настроение кадра.

Некоторые герои сразу же становятся иконами стиля — их образы запоминаются, их костюмы и причёски хочется рассматривать долго. Именно таким персонажам мы и посвятили наш новый тест.

Перед вами пять культовых работ, и каждая из них — мини-шоу моды того времени. Посмотрите на героев, оцените их образы и попробуйте угадать фильм. И помните: иногда важнее не сюжет, а то, как герой выглядит на экране.

