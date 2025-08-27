Главное, чтоб не костюмчик, а платье сидело: только выросшие в СССР вспомнят 5/5 фильмов по наряду героини

Кино — это не только про диалоги и сюжетные повороты. Это ещё и про стиль! Порой именно платье, шляпка или даже простая заколка в волосах героини становятся таким же символом фильма, как и знаменитые фразы.

Мы уверены, что яркие образы из советского кино запоминаются навсегда. Достаточно одного взгляда на силуэт, цвет или фасон — и сразу ясно, кто эта героиня и из какой она истории.

Но давайте проверим, насколько хорошо вы ориентируетесь в киношной моде времен СССР? Угадаете фильм всего по одному наряду? Сейчас выясним!

