Главное — не поддаваться панике: эта новогодняя традиция вызовет у россиян шок

Новый год — это время чудес и безграничной человеческой фантазии. У каждого народа есть свои уникальные праздничные приметы, которые жителям других стран покажутся дикими.

Так, 31 декабря аргентинцы собирают все свои чеки, счета, документацию и выбрасывают на улицу весь накопившийся за год бумажный склад. За день дороги и тротуары полностью покрываются этим добром. Позднее приезжают машины и убирают всю макулатуру. Таким образом жители Аргентины избавляются от груза, который накопился за уходящий год, и снимают стресс.

Не обходится и без казусов. Однажды вошедшие во вкус работники городской газеты выбросили документы из ценного архива. Поэтому желающие повторить аргентинский обычай должны быть осторожны.

Традиции перуанцев тоже могут удивить иностранную публику. За пять минут до Нового года жители в суматохе носятся со своими чемоданами по улицам. Примета гласит: если человек сумеет за это время обежать свой квартал, то следующий год подарит ему много увлекательных путешествий. Для туристов из наших широт это зрелище покажется шокирующим, но не нужно паниковать, ведь у перуанцев все идет по плану.

Может, традиции иностранцев и кажутся дикими, но они не лишены определенного смысла.