Главная загадка «Великолепного века»: вы точно не знали этого о Хюррем-султан

У Хюррем оказалась на одного ребенка больше.

Если вы смотрели сериал «Великолепный век», то знаете, что у легендарной Хюррем-султан было пятеро детей – четыре сына и одна дочь. Однако есть гипотеза, что Хюррем также родила шехзаде Абдаллу, который умер в раннем детстве.

Ученые спорят, сколько же на самом деле было детей у Хюррем. По одной из версий, Хюррем-султан подарила Сулейману трех сыновей и дочь, ведь Мехмет и Абдалла в записках современников не упоминаются.

Согласно другой, Мехмет был сыном султана от другой женщины.

Вопросы вызывает и родственная связь Хюррем с Баязидом. Большая часть историков склоняется к тому, что Баязид не был сыном Хюррем и султана. А вот малое количество упоминаний шехзаде Абдаллы объясняют его гибелью в раннем возрасте.