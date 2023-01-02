Главная загадка Британии: эту тайну покойной Елизаветы II раскроют через 62 года

Елизавета II всегда умела удивлять британцев и поклонников королевской семьи по всему миру. Как минимум одна из тайн Ее Величества до сих пор не раскрыта.

В 1986 году королева написала письмо, содержание которого засекречено. Это случилось во время торжества, приуроченного к восстановлению здания королевы Виктории в Сиднее, возведенного еще в 1898-м. В настоящее время в этом строении расположен торговый центр.

Тайное послание Елизавета разрешила обнародовать лишь через 100 лет. Это означает, что его можно будет распечатать лишь в 2082 году. Своего часа письмо дожидается в надежном месте — раньше времени главная загадка Британии точно не будет раскрыта.

Любопытно, что о содержании того самого письма не знают даже близкие родственники покойной. Тем временем королевские эксперты твердят, что самый долгоправящий монарх в истории Великобритании оставила теплое напутствие жителям Сиднея, к которым всегда относилась с особенным теплом и любовью.