Главная задумка «Титаника» вышла боком: виноват Леонардо Ди Каприо

Фильм «Титаник», как и многие другие шедевры мирового кинематографа, не лишен тайных смыслов. Далеко не всегда режиссеры прямо доносят свою мысль до зрителей, а потому лучше смотреть во все глаза.

Нередко киноделы используют одежду главных героев для того, чтобы лучше передать их состояние в тот или иной отрезок времени. Так было и с Роуз Дьюитт Бьюкейтер, которая, будучи феминисткой и аристократкой, влюбляется в нищего Джека Доусона.

Впервые героиня предстает перед зрителями в черно-белом костюме, пуговицы на котором застегнуты. Таким образом Роуз будто еще больше закрылась и дистанцировалась от окружающего мира, спрятавшись в свое одеяние словно в кокон.

Однако когда Роуз начинает отношения с Джеком, то меняется не только внутренне, но и внешне. Наряды героини становятся все более открытыми, как и она сама. Больше никаких глухо застегнутых пуговиц — возлюбленная Доусона будто освободилась от оков.

Впрочем, многие так и не поняли данного посыла, а виноват в этом Леонардо Ди Каприо, исполнивший роль Джека. Актер отвлекал внимание от Роуз своей красотой, потому зрителям было явно не до пуговиц главной героини.