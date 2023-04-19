Главная сваха кусала локти: только взгляните, какой красавец сбежал от Ларисы Гузеевой (фото)

Лариса Гузеева стала звездой после выхода душераздирающей драмы «Жестокий романс». Однако путь актрисы к славе был тернист, ведь она родилась в провинции в самой обычной советской семье. Будущая скандальная ведущая всегда была амбициозной. После школы она покинула родной город и уехала в Ленинград. Гузеева поступила в театральный вуз, но, чтобы закрепиться в северной столице, ей понадобилась прописка.

Тогда Лариса Андреевна попросила одного студента помоложе жениться на ней. Этим юношей был будущий актер Никита Михайловский.

Он известен по роли Ромы в подростковой драме «Вам и не снилось...». Артист был готов согласиться, но в итоге затея Гузеевой с треском провалилась.

Отчим Никиты, директор «Ленкома» Виктор Сергеев, воспротивился этому «союзу» и сказал, что не будет помогать доверчивому пасынку, если тот женится на Гузеевой. Так Михайловский ответил актрисе «нет», чтобы не ставить свою карьеру под угрозу. Гузеева получила отказ от юного красавца, что стало для нее настоящим шоком.