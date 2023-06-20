Главная «старая дева» СССР вышла за иностранца и пропала: ее нашли спустя 20 лет

Валентина Воилкова обрела огромную славу благодаря искрометной комедии «Покровские ворота». Она сыграла сотрудницу ЗАГСа Риту — неприступную девушку, которую так долго добивался Костик. Героиню даже прозвали «старой девой». К сожалению, эта роль стала главной в карьере Воилковой, а в начале 90-х она вообще пропала из медийного пространства.

Актрису искали 20 лет. В конце нулевых неравнодушные обратились в передачу «Жди меня» и выяснили, что же стало с Валентиной Дмитриевной.

Оказывается, еще в 80-е Воилкова закрутила роман с гражданином Франции. После развала СССР актриса перебралась на родину своего возлюбленного, где удачно обосновалась. Однако все эти годы она не общалась с прессой и избегала контакта с коллегами, поэтому Валентину Дмитриевну чуть ли не похоронили заочно. А как-то в прессе появилась информация о том, что артистка погибла в автоаварии во Франции.

Но это была ее полная тезка, а сама Воилкова жива и здорова. Во Франции она занялась дубляжом фильмов на студии, которая принадлежит ее супругу. С мужем актриса вырастила двоих детей. Иногда она бывает в России, чтобы навестить могилу родителей, но о своих визитах сообщает только самым близким.