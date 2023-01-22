Главная соперница Скарлетт О'Хары дожила до 104 лет: в ее возраст не верил никто

Легендарный фильм «Унесенные ветром» вышел в далеком 1939 году. Успех обеспечила не только потрясающая постановка, но и блестящий актерский состав: Вивьен Ли, Кларк Гейбл и Оливия Де Хэвилленд, которая сыграла главную противницу Скарлетт О’Хары.

Пик ее карьеры пришелся на 30-е и 40-е годы. Оливия снялась в картинах «Приключения Робин Гуда», «Темное зеркало» и «Тише, тише, моя Шарлотта». С годами она появлялась в кино все реже и реже. В это трудно поверить, но Де Хэвилленд дожила до 104 лет. До самых преклонных лет актриса выглядела потрясающе, и никто даже не мог догадаться, что ей уже давно за 80.

Она никогда не прибегала к пластической хирургии, отдавая предпочтение естественному старению. Взгляд Оливии оставался таким же теплым и ласковым, как и в молодые годы. Многие называли ее истинной леди, ведь Де Хэвилленд удалось сохранить благородный и ухоженный вид до самых последних лет жизни. Британская актриса скончалась во сне в своей парижской квартире. Ей было 104 года.