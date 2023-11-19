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Главная скандалистка СССР: эта известная актриса успела насолить даже своему благодетелю

19 ноября 2023 19:15
Главная скандалистка СССР: эта известная актриса успела насолить даже своему благодетелю

Не смогла проявить жизненную мудрость.

Элина Быстрицкая легко шла по головам к своей цели. Талантливая артистка попортила нервы многим, в том числе и тем, кто этого совершенно не заслуживал.

Актриса вряд ли бы получила роль Аксиньи в «Тихом Доне», на которую метила сама Нонна Мордюкова. Сергею Герасимову не понравилось, как лицедейка показала себя на пробах. Но тут в дело вмешался сам Шолохов.

Писатель лично одобрил кандидатуру Быстрицкой, после чего все сомнения в этом вопросе отпали. Однако уже после выхода картины на экраны своенравная звезда умудрилась насолить своему благодетелю.

Ей не нравилось, что великий прозаик часто прикладывался к бутылке. Промолчать главная скандалистка СССР никак не могла — постоянно читала нотации Михаилу Александровичу. И это страшно надоедало лауреату Нобелевской премии по литературе. В результате знаменитости крупно поссорились.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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