Главная роль в жизни: в этом спектакле отказывается играть Машков

Владимир Машков — один из главных актеров в стране. Герой боевиков, он давно заработал себе репутацию топовой звезды. Одними из последних картин с участием знаменитости были «Вызов», «Налет» и «Движение вверх». Машков нарасхват у режиссеров, ждут артиста и на театральных подмостках.

В прошлом артист блистал в МХТ им. А. П. Чехова, а также ставил на культовой сцене собственные спектакли. Однако после назначения худруком театра Константина Хабенского Владимир Машков в МХТ не появляется: всему виной напряженные отношения с главой культурного учреждения.

Игорь Верник, блиставший в постановке актера «№ 13 D», считает, что Машкову стоит вернуться.

«Вова, давай, ты должен это сделать», — рассказал Верник «Экспресс газете».

Коллега знаменитости уверен, что артисту стоит почаще появляться на театральной сцене.