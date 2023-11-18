Главная развратница СССР не любит вспоминать о романе с Ефремовым: дело вот в чем

Михаил Ефремов по молодости менял женщин как перчатки. Среди всех его пассий особенно выделяется одна известная актриса, которую окрестили главной развратницей СССР.

В юности звезда экрана закрутил роман с Натальей Негодой. У парочки было много общего — схожие интересны и любовь гульнуть на широкую ногу. Возлюбленные могли до утра бродить по городу с бутылкой вина. Они строили грандиозные планы на будущее, но те так и не сбылись.

Главная роль в фильме «Маленькая Вера» сделала красавицу секс-символом советского кино. Ее карьера пошла в гору, в то время как Ефремов оставался на задворках. Говорят, это и стало причиной для расставания красивой пары.

С тех пор немало воды утекло. Артистка успела пожить за границей и вернуться на родину. Сегодня она живет вместе с собакой в квартире в Москве и ведет себя как настоящая затворница. Любые вопросы о своей связи с угодившим за решетку актером знаменитость сразу пресекает. Наталья Игоревна не любит вспоминать о былом, считая, что дела минувших дней должны оставаться в прошлом.