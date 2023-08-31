Главная развратница СССР: эта известная актриса меняла мужчин как перчатки

Красотки с голубых экранов всегда привлекали мужчин. Будучи натурами увлеченными, многие артистки не по одному разу выходят замуж. Но поспеть за Людмилой Давыдовой в этом деле по силам не каждой.

Звезду можно смело назвать главной развратницей Советского Союза. Законных супругов она меняла как перчатки. В ЗАГС знаменитость наведывалась восемь раз, но многочисленные замужества счастья не принесли.

Первым суженым актрисы стал Андрей Ладынин, вторым — режиссер Валерий Усков, третьим — декан МГИМО Георгий Давыдовов, четвертым —преподаватель Владимир Котелкин.

Еще о четверых подробной информации нет. Зато известно, что для развода Людмиле Петровне веский повод был не нужен. Чтобы разрушить семью, ей хватало и мелкой ссоры. А конфликты в доме звезды случались часто. Давыдова страдала из-за неудач в карьере и из-за того, что так и не смогла стать матерью, поэтому была склонна к истерикам.