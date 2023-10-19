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Киноафиша Статьи Главная развратница советского кино была любовницей Миронова: ни за что не догадаетесь, о ком речь

Главная развратница советского кино была любовницей Миронова: ни за что не догадаетесь, о ком речь

19 октября 2023 12:30
Главная развратница советского кино была любовницей Миронова: ни за что не догадаетесь, о ком речь

Актер не устоял перед красавицей-блондинкой.

Андрей Миронов считался настоящим Дон Жуаном. Поговаривают, что актер постоянно пребывал в состоянии влюбленности. Он моментально загорался чувствами к коллегам по съемочной площадке, хотя при этом был женат. Ходят слухи, что среди его многочисленных любовниц была и главная развратница советского кино.

Такой статус секс-символа закрепился за Светланой Светличной после «Бриллиантовой руки». До нее никто из советских актрис не решался обнажиться в кадре даже наполовину. Она же легко пошла на поводу у Леонида Гайдая, хотя и стеснялась на съемочной площадке. Зато после премьеры ленты по красавице-блондинке начали с ума сходить тысячи мужчин.

Среди них оказался и Миронов. Во время работы над «Бриллиантовой рукой» актер самоотверженно спас коллегу, которая тонула в море. Этот героический поступок привел к вспыхнувшему роману.

«Мы обожали друг друга, целовались. Но никакой близости между нами не было», — заявила Светличная.

В 1971 году Миронов вновь встретился с актрисой на съемках ленты «Держись за облака». Рабочие дни они заканчивали за ужинами в местном ресторане и прогулками до утра.

Фото: Aleksandr Sternin, Russian Look/globallookpress.com, unsplash.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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