Главная развратница советского кино была любовницей Миронова: ни за что не догадаетесь, о ком речь

Андрей Миронов считался настоящим Дон Жуаном. Поговаривают, что актер постоянно пребывал в состоянии влюбленности. Он моментально загорался чувствами к коллегам по съемочной площадке, хотя при этом был женат. Ходят слухи, что среди его многочисленных любовниц была и главная развратница советского кино.

Такой статус секс-символа закрепился за Светланой Светличной после «Бриллиантовой руки». До нее никто из советских актрис не решался обнажиться в кадре даже наполовину. Она же легко пошла на поводу у Леонида Гайдая, хотя и стеснялась на съемочной площадке. Зато после премьеры ленты по красавице-блондинке начали с ума сходить тысячи мужчин.

Среди них оказался и Миронов. Во время работы над «Бриллиантовой рукой» актер самоотверженно спас коллегу, которая тонула в море. Этот героический поступок привел к вспыхнувшему роману.

«Мы обожали друг друга, целовались. Но никакой близости между нами не было», — заявила Светличная.

В 1971 году Миронов вновь встретился с актрисой на съемках ленты «Держись за облака». Рабочие дни они заканчивали за ужинами в местном ресторане и прогулками до утра.