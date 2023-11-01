Главная простушка «Фабрики звезд» изменилась до неузнаваемости: в 46 стала только лучше

На Ирину Тоневу никогда не делали ставок в «Фабрике звезд», в успех серой мышки с незапоминающимся лицом никто не верил. Но девушке удалось чем-то покорить членов жюри самого первого сезона шоу и закрепиться в женской группе «Фабрика», где она и поет по сей день.

Более того, Тонева — единственная участница, которая «сохранилась» в коллективе с момента начала его существования. Мария Алалыкина предпочла карьере семью и пропала с радаров прессы и первых полос светской хроники. Сати Казанова и Саша Савельева увлеклись сольной карьерой.

Ирина Тонева тоже пыталась выступать одна, но видимых успехов эта попытка не принесла, поэтому певица решила остаться в «Фабрике» и усмирила свои амбиции. Ведущей солисткой она никогда не была и на первые роли не претендовала. Однако даже преданные поклонники удивляются, когда узнают, сколько лет их кумиру.

Оказывается, Тоневой 46! Но выглядит звезда с каждым годом все лучше и лучше, будто познала секрет вечной молодости или прикупила молодильных яблок. Из серой мышки артистка превратилась в стройную и статную красавицу, поэтому угадать истинный возраст Ирины сегодня ни у кого нет шансов.