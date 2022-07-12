Главная проблема названа: причина провала «Холостяка» больше не секрет

В девятом сезоне шоу «Холостяк» в число победительниц вошла модель Яна Сапета. Ее выбрал один из героев проекта Александр Гранков. Зрители сразу заметили симпатию, пробежавшую между молодыми людьми, поэтому не сомневались в решении Гранкова. Однако после окончания сезона пара не стала спешить с развитием отношений — они даже до сих пор живут отдельно и лишь изредка встречаются.

Тот факт, что ни один сезон популярного шоу в России не закончился пышной свадьбой, критики считают провалом проекта. А Яна назвала и главную проблему шоу. По ее словам, после съемок финала проходит около шести месяцев, пока его покажут на ТВ. Все это время героям запрещено раскрывать интригу, поэтому и встречаться они не могут, чтобы их не засняли вместе. И часто этот период становится критичным для влюбленных, чьи чувства гаснут. У партнеров могут поменяться жизненные ориентиры, а также появиться новые увлечения.