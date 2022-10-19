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Главная причина семейных конфликтов в СССР: что не так с «Приключениями Электроника»

19 октября 2022 08:30
Главная причина семейных конфликтов в СССР: что не так с «Приключениями Электроника»

К такому повороту событий были готовы далеко не все зрители.

Лента «Приключения Электроника» до сих пор остается одним из самых популярных фильмов советского кинематографа. Однако у истории Сережи Сыроежкина и его робота-двойника есть и обратная сторона медали.

В далеком 1980 году зрители хотели видеть картину снова и снова, забрасывая Центральное телевидение письмами, в которых требовали повторного появления ленты в эфире. Это сделало братьев Торсуевых, исполнивших главные роли, настоящими звездами, но всесоюзная слава и любовь достались не только им.

Главная причина семейных конфликтов в СССР: что не так с «Приключениями Электроника»

В картине снимался и пес Чингиз, который и воплотил собаку по кличке Рэсси. Стоит ли говорить, что после выхода фильма на экраны эрдельтерьер стал самой популярной породой в Советском Союзе, а заодно и главной причиной семейных конфликтов. Все потому, что юные зрители мечтали обзавестись именно таким четвероногим другом, однако в те годы это было под силу не каждым родителям.

Фото: Кадр из фильма «Приключения Электроника», 1979
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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