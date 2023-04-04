Главная причина разводов в СССР: от правды глаза на лоб полезут

Разводы в СССР стали одной из главных социальных проблем. Эксперты долго гадали, в чем же их причина. Оказалось, ответ лежал на поверхности.

Все дело в пятидневной неделе, которая пришла на смену семидневке. В 30-е годы люди работали четыре дня, а пятый был выходным. Кроме того, всех трудящихся поделили на несколько групп и для каждой из них составили график.

Злосчастную пятидневку возненавидели все. Такой распорядок разрушил весь привычный уклад жизни. Мужья и жены не могли проводить время вместе, ведь по графику их выходные часто не совпадали. В этом случае супругам было отведено всего пять дней в году, выпадавших на государственные праздники. Как при таком образе жизни сохранить брак? Неудивительно, что число разводов за этот период увеличилось в несколько раз.

Позднее от такой системы пришлось отказаться. Мало того, что рушились семьи, так и не происходило улучшения показателей. Результативность снизилась, как и ответственность работников.