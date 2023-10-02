Главная пошлячка «Ералаша»: глазам не поверите, увидев сейчас эту лопоухую девчонку

Анна Цуканова-Котт известна всей стране как Перепелкина из «Ералаша». Но узнать в ней сегодня лопоухую озорную девчонку задача невыполнимая. Любимица зрителей сильно изменилась и теперь шокирует фанатов своими выходками.

Рыжую бестию можно смело наградить званием главной пошлячки детского киножурнала. Репутация у артистки неидеальная. Будучи в отношениях с Александром Коттом, она закрутила роман с Владимиром Епифанцевым, который к тому же был женат на ее подруге — Анастасии Веденской.

Но дело не только в этом.

Знаменитость — коварная разлучница и большая любительница горячих фото. В личном блоге звезды в социальных сетях постоянно появляются кадры, где она демонстрирует все свои прелести, щеголяя в откровенных купальниках.

Актриса не скрывает, что давно избавилась от детских комплексов — оно и видно. Больше Анна не страдает из-за маленького роста и слишком больших ушей, а, напротив, считает их своими главными достоинствами.