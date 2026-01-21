Оповещения от Киноафиши
Главная ошибка Махидевран: почему султан разлюбил черкешенку и был ли у нее шанс все исправить?

21 января 2026 23:20
На вопрос Данилы Багрова «В чем сила?» красотка точно ответила бы неправильно.

Махидевран — наложница, чья красота считалась легендарной, вошла в жизнь молодого шехзаде Сулеймана еще до его восхождения на трон. Она родила ему сына Мустафу и, как тогда полагалось, обрела высокий статус. Однако в гареме, где каждая улыбка султана означала для наложниц шаг к власти и влиянию, любой неосторожный шаг мог стать началом конца.

Та самая улыбка, которую Сулейман все чаще дарил юной Хюррем, стала роковым ударом для Махидевран.

Отношения двух женщин превратились в нескончаемую череду конфликтов. Одна — страстная и ревнивая, готовая идти до конца ради своего сына. Другая — хитроумная, знающая, как обратить каждый момент в свою пользу. Махидевран боролась за любовь и место своего сына в судьбе Османской империи, но порой делала это слишком грубо.

В чем была ее ошибка?

Главной ошибкой Махидевран стала ее неспособность контролировать эмоции. Как говорил венецианский посланник Бернардо Наваджеро, и как мы увидели в «Великолепном веке», в 1533 году она напала на Хюррем, разодрав ей лицо и платье.

Эта вспышка агрессии стала поворотным моментом в ее судьбе: уже через несколько месяцев Сулейман отправил Мустафу в Манису, назначив его санджак-беем, а Махидевран последовала за сыном. Вскоре после этого мать султана, Хафса-султан, скончалась, и Хюррем стала первой официальной женой падишаха за полторы сотни лет.

Этот шаг полностью изменил баланс сил в гареме. Махидевран потеряла все: статус, близость к султану и даже будущее своего сына. Ее попытки указывать на свое первенство в гареме и привилегии, данные ей раньше, только оттолкнули Сулеймана.

Почему он выбрал Хюррем?

Хюррем, в отличие от Махидевран, знала, как покорить сердце падишаха не только внешностью. Ее веселый характер и умение развеселить угрюмого Сулеймана сыграли ключевую роль. Она стала для него не просто наложницей, а соратницей и единственной возлюбленной.

Махидевран, напротив, часто действовала под влиянием ревности. Она не смогла принять новую реальность, в которой Хюррем, имея несколько сыновей, становилась самой влиятельной женщиной в гареме. Вместо того чтобы строить союз, Махидевран выбрала открытое противостояние, что стало роковой ошибкой.

Был ли у нее шанс?

Можно ли было спасти отношения? Теоретически, да. Гарем был местом, где женщины могли манипулировать судьбой через мудрость и терпение. Если бы Махидевран смогла подавить свою ревность и найти союз с Хюррем, ее положение, возможно, осталось бы прочным.

Но в условиях гарема подобное поведение требовало титанических усилий. Махидевран была слишком гордой и вспыльчивой, чтобы это осознать. Ее судьба оказалась предрешена, как и судьба ее сына, чья трагедия стала кульминацией драмы их семьи.

Итог

Махидевран, черкешенка с выдающейся красотой, не смогла удержать любовь султана. Хюррем покорила его сердце не столько милым личиком и соблазнительными изгибами бедер, а умением стать источником радости и спокойствия в напряженной жизни падишаха.

История Махидевран — это напоминание о том, что в мире, где власть и любовь переплетены, побеждает не самый сильный, а самый хитроумный и терпеливый.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
