Главная неудача Олега Янковского: не поверите, какую роль он считал худшей

Харизматичный Олег Янковский считался одним из лучших актеров своей эпохи. Но не все свои роли признанный артист называл удачными.

В середине 80-х Глеб Панфилов поставил спектакль по трагедии Шекспира «Гамлет». Главная роль досталась Янковскому. Казалось, это точное попадание в столь сложный образ. Однако позднее стало ясно, что не все так просто.

Постановка была прохладно принята зрителями и критиками, и интерес к «Гамлету» Панфилова довольно быстро угас. Проблема заключалась не в Янковском или его неубедительной игре, а в интерпретации шекспировской трагедии.

Уже в начале спектакля актер показывал то состояние героя, к которому он пришел в конце истории.

Зрители не увидели метаний и душевных терзаний героя. Гамлет сразу же предстал бесчеловечным и беспринципным персонажем, которому невозможно сочувствовать.

Янковский постепенно привыкал к этой роли и даже срастался с героем, но прохладная реакция зрителей его сильно огорчала. Поэтому актер и считал Гамлета своим провалом.