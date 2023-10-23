Главная муза Симонова: вы точно видели актрису, которой посвящено стихотворение «Жди меня, и я вернусь»

Константин Симонов был известен как талантливый писатель. За годы творчества он выпустил множество ярких произведений, которые вошли в золотую классику отечественной литературы. При этом лишь редкие поклонники знают, кто вдохновлял литератора на писательство.

В начале 40-х Симонов познакомился с актрисой Валентиной Серовой. В то время звезда экрана была известна по картине «Девушка с характером» и два раза была замужем. Ради новой знакомой писатель расстался со своей женой Евгенией Ласкиной.

И именно Серова стала музой для Серова. Он не раз признавался, что жена вдохновляет его на творчество. В то время он написал пьесу «Парень из нашего города» и стихотворение «Жди меня, и я вернусь» — одно из самых знаменитых своих произведений. Серова регулярно приезжала к мужу на фронт и поддерживала его, не забывая и о своей карьере. Зрители видели ее, например, в «Сердцах четырех» и «Заговоре обреченных».

В итоге пара прожила вместе 15 лет и воспитала дочь Марию. В 1957 году супруги расстались, а Серова так больше и не вышла замуж.