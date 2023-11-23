Главная мелодия из «Что? Где? Когда?» оказалась краденой: у кого именно, точно известно знатокам

На сегодняшнем телевидении много скандальных программ, в которых копаются в грязном белье знаменитостей и простых смертных. Однако на федеральных каналах можно найти более интеллектуальные программы. Например, телеигра «Что? Где? Когда?», в которой знатоки отвечают на каверзные вопросы зрителей.

Шоу транслируется с 70-х и имеет тысячи поклонников по всей стране. Немногие из них знают секрет мелодии, под которую помощники выносят в студию таинственный ящик. Публика была уверена, что это оригинальная композиция, написанная специально для культовой телевизионный игры.

Однако песня была придумана немецким коллективом Rotation, не получившим широкой известности в Советском Союзе. Хит Ra-Ta-Ta позднее перепел оркестр Джеймса Ласта. В таком виде композиция и попала в известную передачу, став ее визитной карточкой.