Главная красавица 90-х ушла от этого режиссера: вы бы тоже так сделали (фото)

Эльвира Болгова была одной из первых красавиц российского кино в конце девяностых и начале нулевых. Еще во время учебы в театральном она стала получать первые роли, а после выпуска предложения валились на актрису одно за другим. Хрупкая блондинка с большими голубыми глазами покорила и публику, и режиссеров.

Артиста была замужем дважды. В 1998 году она вышла за архитектора Кирилла Сокольского. Сразу после свадьбы звезда родила дочь Глафиру, но брак распался уже через семь лет. Болгова заявляет, что это было обоюдным решением, поэтому они с первым мужем остались друзьями.

Вторым супругом Эльвиры стал режиссер Антон Ананьин. В 2014 году у пары родилась дочь Радомира. Второй союз оказался еще короче первого. Актриса подала на развод в 2019 году. Болгова никогда прямо не называла причину расторжения брака, но в одной из бесед со СМИ обмолвилась о своих приоритетах в семье.