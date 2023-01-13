Главная конкурентка Ксении Собчак: посмотрите, что с ней стало в 41 год

Ксению Собчак в свое время часто сравнивали с известной зарубежной светской львицей. Общего между российской журналисткой и Пэрис Хилтон действительно немало, но есть и огромное различие.

Обе звездные блондинки родились в весьма богатых и знаменитых семьях, что, разумеется, лишь поспособствовало развитию их карьеры. И та, и другая пытались стать певицами и актрисами, но больших успехов на этом поприще не достигли. Прославились же Собчак и Хилтон благодаря тому, что стали ведущими популярного шоу: Ксения засветилась на «Доме-2», а Пэрис поработала на съемочной площадке проекта «Простая жизнь».

При этом многие отмечали, что знаменитости даже внешне похожи друг на друга. Вот только с годами Собчак так и не стала красоткой — в Сети над ее образом по-прежнему часто смеются. Тем временем 41-летняя Хилтон заметно похорошела: в отличие от супруги Константина Богомолова, она может похвастаться длинными густыми волосами и правильными чертами лица.