Главная хитрость Собчак раскрыта: хватило одного кадра

Сейчас Ксения Собчак находится в Арабских Эмиратах, где проводит лекции и семинары для участников ее курса по биткоинам и NFT. Но главная хитрость Собчак оказалась связана не со способами заработков в интернете. Один из участников очередной встречи с журналисткой «слил» в Сеть снимки с Ксенией. И хватило одного кадра, чтобы пользователи начали сплетничать о ее беременности.

На фото хорошо заметен объем в районе живота журналистки. Непонятно, сложилось ли такое ощущение из-за неудачного наряда или Ксения действительно в положении. В последнем не сомневаются подписчики Telegram-канала Admin.Anshlak .

«Ну ничего себе», «Проснулся материнский инстинкт», «Все ее окружение в курсе», — написали пользователи.

У 40-летней Ксении есть сын Платон от брака с Максимом Виторганом. Совместных детей с нынешним мужем Константином Богомоловым у журналистки пока не было. У постановщика также есть ребенок от прошлых отношений с актрисой Дарьей Мороз — их дочке Анне уже 11 лет.

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