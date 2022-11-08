Главная феминистка на экранах СССР: увидев ее, вы не поверите своим глазам

Смелыми и эмансипированными героинями в кино сейчас сложно кого-то удивить. Но 60 лет назад женские персонажи на экране были как на подбор робкими и мягкими и нередко даже уступали мужским. Исключением из этой тенденции стал фильм «Девчата» 1962 года.

Эксцентричная и несколько взбалмошная Тося Кислицына вполне может считаться по нынешним меркам главной феминисткой СССР. Она упорно добивается своей цели и хочет стать поваром, работая в тяжелых условиях лесопроизводства на Урале. Тося искренне не понимает подруг и соседок по комнате, для которых главное в жизни — найти удачного жениха. Именно она говорит фразу, ушедшую в народ: «Я вообще замуж не пойду. Ведь одной спокойнее? Хочу — ем халву, хочу — пряники».

Даже в отношениях с Ильей Кислицына не занимает пассивную позицию. Она смело отстаивает свои принципы и старается не зависеть от расположения возлюбленного. Тося даже в шутку вспоминает уроки матриархата из истории, называя правильным время, «когда мужчинами женщины командовали».