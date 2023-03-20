Главная фанатка Юрия Гагарина нарушила все запреты: о ее выходке говорят и сейчас

После своего исторического полета в космос Юрий Гагарин стал звездой международного масштаба. Неудивительно, что у него было множество поклонников по всему миру.

Летом 1961 года Гагарина пригласили в Букингемский дворец. И это несмотря на то, что между Великобританией и СССР были напряженные отношения. Елизавета II, будучи поклонницей советского космонавта, закрыла глаза на политику. Но встреча двух легенд с самого начала пошла не по протоколу. Когда гости прибыли на место, то первой в зал зашла не Елизавета II, а ее собака корги. И только потом явилась сама королева с мужем и дочерью Анной.

Дальше — больше. Юрий Гагарин был так взволнован, что случайно дотронулся до ноги августейшей особы чуть выше колена, что непозволительно. Он хотел убедиться, что перед ним реальный человек, а не мифический персонаж. Королева же сделала вид, что ничего не заметила. Следующее нарушение протокола произошло за трапезой. Гагарин сказал, что не знает, какими приборами нужно есть блюда и решил орудовать ложкой. Елизавета последовала его примеру. А затем произошел конфуз с лимоном в чае. Космонавт съел кусочек фрукта, смутив публику, но не королеву. Она тут же повторила его трюк и призналась, что это очень вкусно.

Так одна из главных фанаток Гагарина нарушила пункты строжайшего протокола, который составлялся веками. Британцы до сих пор вспоминают о той встрече, навсегда вошедшей в историю.