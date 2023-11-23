Главная дурнушка советского кино: эту актрису даже Раневская называла некрасивой

Чтобы добиться успеха в кино, вовсе не обязательно быть первой красавицей. В качестве доказательства можно назвать массу советских артисток.

Многие ошибочно полагают, что главной дурнушкой кинематографа в СССР была Фаина Раневская. Однако ее рекорд побила Валентина Талызина. Увидев ее, звезда фильма «Подкидыш» подумала:

«Боже, какая же она некрасивая».

Об этой истории журналистам рассказала сама Валентина Илларионовна. Впоследствии ей еще не раз приходилось слышать критику относительно своей непривлекательной внешности. Например, однажды Эльдар Рязанов прямо сказал актрисе, что ей всю жизнь придется играть несимпатичных героинь.

И эти слова стали для знаменитости пророческими. Чаще всего режиссеры давали ей роли уродливых женщин, у которых к тому же есть большие проблемы в личной жизни.