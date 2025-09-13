Главная делулу: эта героиня сказок самая оторванная от реальности — Рената Литвинова серьезная на ее фоне

Если в категории «сигма» триумф Маргариты из романа Михаила Булгакова выглядел закономерно, то в «делулу» (девушек витающих в облаках) победа Алисы из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» была предрешена ещё до старта.

Живущая в розовых очках

Литрес совместно с «Читай-город» провели опросы среди молодежи и не только, и выяснили, что 54% россиян считают именно героиню Льюиса Кэрролла символом «оторванности от реальности».

Алиса — не просто ребёнок, попавший в абсурдный сон. Это образ, который живёт на стыке наивности и упёртой любознательности. Она вечно суётся туда, куда не надо, разговаривает с кроликами, спорит с королевами, готова принять самые нелепые правила игры, лишь бы продолжить исследование. У неё нет тормозов и нет желания взрослеть.

Кто еще попал в топ

Почему её называют «припудренной»? Потому что Алиса — идеальный портрет человека, которому реальность тесна, ведь на ее фоне даже импозантная Рената Литвинова выглядит деловой женщиной.

Героиня, попавшая в Зазеркалье, выстраивает собственные миры и верит в них так искренне, что окружающим остаётся только закатывать глаза. Но именно эта «оторванность» и делает её символом делулу: того самого состояния, когда мечты важнее фактов, а выдумка — ценнее реальности.

Неудивительно, что в списке соседствуют Сибилла Вейн из «Портрета Дориана Грея» и Софья Фамусова из «Горя от ума». Но они на фоне Алисы блекнут. Ведь ни одна из них не сделала своей профессией полный побег в иллюзию.

