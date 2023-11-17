Главная бездарность, даже не закончившая вуз: зрители не понимают, как эту актрису все еще зовут в кино

Многие с ностальгией вспоминают о советском кино в первую очередь из-за сильной актерской школы. В фильмах сложно было встретить людей без образования, не прошедших строгий отбор. Сегодня ситуация совершенно другая. Зрители жалуются, что в картинах снимаются красивые, но пустые актрисы.

К их числу причисляют и Кристину Асмус. У звезды «Интернов» и «Текста» неоднозначная репутация. Знаменитая блондинка даже не смогла окончить театральный: барышню отчислили из института из-за отсутствия рвения к учебе. Ее педагог Константин Райкин рассказывал, что Асмус не понимала, что актеры должны трудиться. Недовольна красавицей и публика.