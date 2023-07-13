Главная бабушка СССР оказалась не такой, как на экране: вот что она скрывала

Валентина Телегина прославилась многочисленными ролями мам, бабушек и нянечек. Актриса появлялась в основном в эпизодах, но каждый раз она создавала яркие образы. Так за Телегиной закрепилось амплуа «русской колхозницы». Поклонники были уверены, что Валентина Петровна и в реальности такая же добрая женщина с открытой душой. Однако правда оказалось несколько иной.

Телегина никогда не выходила замуж, но у нее была дочь Надежда. Личность ее отца актриса скрывала до конца своих дней. И сегодня о наследнице Валентины Петровны известно лишь то, что она родилась после войны. Есть также версия, что Надежда является дочерью худрука Александра Пергамента, с которым у Телегиной якобы был роман.

Отношения актрисы с наследницей не сложились. Валентина Петровна пропадала на съемках и совсем не заботилась о Надежде. Девочка росла как сорняк и в конце концов сбежала из дома. Она не общалась с матерью много лет, и лишь серьезная болезнь Телегиной их примирила.

Выходит, что в реальности актриса оказалась далека от образа заботливой бабушки.