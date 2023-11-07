Гласность не спасла: вот что хотели показать в запрещенном выпуске «Спокойной ночи, малыши!»

«Спокойно ночи, малыши!» — передача, которая ассоциируется с беззаботным детством у нескольких поколений. Кажется, что ничего более безмятежного, чем общение Хрюши, Степашки, Фили и Каркуши нет и быть не может.

Мало кто знает, что за кадром телепрограммы иногда разворачивалась настоящая драма. Создателей обвиняли в политической сатире, а выпуски снимали с эфира в приказном порядке.

Не спасла даже гласность и перестройка. Во второй половине восьмидесятых чиновники запретили телевизионщикам показывать выпуск с мультфильмом о медведе Мишке, который ни одно начатое дело не мог довести до конца.

Точную причину функционеры не назвали. Но народная молва гласит: внимательные цензоры нашли сходство между сказочным персонажем и лидером страны, Михаилом Горбачевым. Чтобы избежать неприятных ассоциаций, анимацию решили не демонстрировать вовсе.