«Гламурная баба-яга»: россиянка, которая произвела фурор на конкурсе красоты, напугала людей

Дарья Бочарова отправилась в Индию, чтобы засветиться на конкурсе красоты «Мисс Glam Мира — 2023». Россиянку удостоили звания первой вице-миссис, а заодно и жесткой травли в Сети.

Жительница Красноярска поразила судей и произвела фурор, но соотечественники не спешат порадоваться за нее. Дарье 35 лет, она успешно совмещает карьеру директора модельного агентства с воспитанием двоих детей. Но внешность знойной брюнетки, по мнению интернет-пользователей, сильно подкачала.

Россияне назвали Бочарову жертвой пластики и удивились тому, что в стране не нашлось более достойных участниц международного конкурса красоты.