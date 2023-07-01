«Гламурная баба-яга»: россиянка, которая произвела фурор на конкурсе красоты, напугала людей
Интернет-пользователи не скрывают возмущения.
Дарья Бочарова отправилась в Индию, чтобы засветиться на конкурсе красоты «Мисс Glam Мира — 2023». Россиянку удостоили звания первой вице-миссис, а заодно и жесткой травли в Сети.
Жительница Красноярска поразила судей и произвела фурор, но соотечественники не спешат порадоваться за нее. Дарье 35 лет, она успешно совмещает карьеру директора модельного агентства с воспитанием двоих детей. Но внешность знойной брюнетки, по мнению интернет-пользователей, сильно подкачала.
Россияне назвали Бочарову жертвой пластики и удивились тому, что в стране не нашлось более достойных участниц международного конкурса красоты.
«Тошнит от этих силиконовых красоток», «Что ж у нас баб красивых не осталось??? Силикон, филлеры, нити...», «Гламурная баба-яга», «С каких это пор длинный нос, накачанные губы и широкая талия стали эталоном красоты?» — раскритиковали Дарью в Сети.