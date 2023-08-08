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Глафира Тарханова вышла замуж за известного актера: видели, но не догадывались

8 августа 2023 10:15
Глафира Тарханова вышла замуж за известного актера: видели, но не догадывались

Пара вместе уже 15 лет.

Глафира Тарханова, актриса сериалов «Измены» и «Слабая женщина», не любит распространяться о своей личной жизни, придерживаясь принципа о том, что счастье любит тишину. Между тем звезда счастлива в браке уже 15 лет. Более того, вместе с мужем они воспитывают уже четверых детей, все — мальчики.

Супруг Глафиры Тархановой тоже актер — Алексей Фаддеев. Он знаком зрителям по фильмам «Скиф», «Завод» и ряду других картин. Как и жена, он предпочитает не распространяться о подробностях своей личной жизни. Он лишь сказал, что над отношениями должны трудиться оба партнера, причем делать это ежедневно. В противном случае они обречены на провал. Если муж и жена не слышат друг друга или не разбираются в своих проблемах, то ищут счастье на стороне. При этом актер подчеркнул, что в адюльтере всегда виноваты оба, но он не знает ответа, можно ли такое простить, потому что сам не сталкивался с изменой.

Глафира Тарханова вышла замуж за известного актера: видели, но не догадывались
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Скиф» (2018)
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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