Глафира Тарханова вышла замуж за известного актера: видели, но не догадывались

Глафира Тарханова, актриса сериалов «Измены» и «Слабая женщина», не любит распространяться о своей личной жизни, придерживаясь принципа о том, что счастье любит тишину. Между тем звезда счастлива в браке уже 15 лет. Более того, вместе с мужем они воспитывают уже четверых детей, все — мальчики.

Супруг Глафиры Тархановой тоже актер — Алексей Фаддеев. Он знаком зрителям по фильмам «Скиф», «Завод» и ряду других картин. Как и жена, он предпочитает не распространяться о подробностях своей личной жизни. Он лишь сказал, что над отношениями должны трудиться оба партнера, причем делать это ежедневно. В противном случае они обречены на провал. Если муж и жена не слышат друг друга или не разбираются в своих проблемах, то ищут счастье на стороне. При этом актер подчеркнул, что в адюльтере всегда виноваты оба, но он не знает ответа, можно ли такое простить, потому что сам не сталкивался с изменой.