Глафира Тарханова опозорилась во время съемок: причину поймет каждая россиянка

Эффектная темноволосая актриса Глафира Тарханова получила известность благодаря сериалу 2006 года «Громовы». К тому времени она уже несколько лет снималась в кино и выходила на сцену театра «Сатирикон». Сейчас на ее счету более 70 проектов: Тарханова успевает строить карьеру и воспитывать четырех сыновей. Хотя знакомство с мужем чуть не поставило точку на ее работе.

Судьбоносное значение для Глафиры имела картина «Главный калибр». Еще на пробах в 2005 году Тарханова познакомилась с коллегой Алексеем Фаддеевым. В ленте они должны были играть влюбленных. И экранные отношения довольно быстро перешли в жизнь: в командировке у актеров возник служебный роман. Они так стеснялись нахлынувших чувств, что никак не могли убедительно играть перед камерами. Режиссер то и дело останавливал съемки, пытаясь понять, что происходит с исполнителями главных ролей.