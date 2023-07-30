Глафира Тарханова может остаться не у дел: красотка-сестра наступает ей на пятки

Актриса Глафира Тарханова выросла в творческой семье. Ее родители и тетя были театральными актерами. Поначалу они не хотели, чтобы дочь пошла по их стопам — в маленькой Глафире они видели врача. Но с возрастом Тарханову все больше тянуло на сцену.

Глафира не единственный ребенок в семье, у нее есть брат Мирон и сестра Илария. Сегодня уже вторая сестра покоряет российский кинематограф, хотя сходства с более известной Глафирой почти никто и не замечает.

Илария родилась, когда Глафире было уже 14 лет. Отцы у девочек разные, поэтому они не очень похожи внешне — только карие глаза напоминают о родстве между актрисами. Илария Лопатина окончила ГИТИС и уже начала свою карьеру актрисы. В ее фильмографии пока всего два проекта, но девушке прочат большое будущее. Хотя Илария и не похожа на старшую сестру, она обладает уникальной красотой и напоминает многим зрителям итальянку.