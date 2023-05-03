Гита без Зиты: как сложилась судьба оставшейся в живых сиамской близняшки

Зита и Гита Резахановы стали самыми известными сиамскими близнецами в стране. За их судьбой следили миллионы человек и искренне переживали, когда девушкам наконец-то сделали операцию, чтобы их разделить.

После того как Зита и Гита прошли через операцию, они занялись образованием. Они восстанавливали свое здоровье и учились, но восемь лет назад Зита скончалась от множества серьезных болезней.

Смерть сестры стала большим ударом для Гиты. Она продолжила учебу, окончила мусульманский колледж, прекрасно говорит на английском и арабском языках и даже прошла курсы парикмахеров. Сейчас она работает в центре для детей с ограниченными возможностями, который открыла ее семья.

В 2017 году у Гиты диагностировали рак толстой кишки. Девушка прошла несколько курсов химиотерапии, две операции и продолжает бороться с тяжелым заболеванием.

При этом Резаханова сохраняет оптимизм. Несмотря на все трудности, она находит счастье в семье и не скрывает, что прожила бы точно такую же жизнь только из-за своих близких.