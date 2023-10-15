Гимнастки всех обманывали: ахнете, узнав, какой «лапочкой» на самом деле оказалась Винер

Анна Попова стала главной звездой сезона в художественной гимнастике. Девочка одержала победу на чемпионате России и заняла третье место в многоборье на Играх СНГ. Как и многие другие юные гимнастки, она тренируется под началом прославленного тренера Ирины Винер. Правду о характере педагога чемпионка раскрыла прессе.

По словам Анны, Ирина Александровна — невероятный человек. Именно ее энергетика помогает гимнасткам каждый день заходить в зал, даже если сил для тренировки совсем нет. Попова рассказала «Матч ТВ», что при первой встрече с Винер очень волновалась. Спортсменке тогда исполнилось всего 6 лет, но она уже была наслышана о грозном характере наставницы — настолько, что даже боялась подойти и сфотографироваться с ней.

Но впечатление гимнастки быстро изменилось.

Девочка признается, что тренер может быть очень позитивной, доброй и вдохновляющей. Когда нужно, Ирина Александровна может и наругать, но ничего общего с той жестокостью, о которой судачат люди, чемпионка не увидела.