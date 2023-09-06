Гимнастки Винер выходят замуж, следуя одному правилу: касается «приданого» женихов

Подопечные прославленного тренера Ирины Винер после ухода из большого спорта нередко начинают заниматься устройством личной жизни. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики раскрыла секрет, что является главным в мужчинах для ее спортсменок. И это вовсе не финансовая состоятельность жениха.

Ирина Александровна призналась, что ее пугает, когда девочки начинают заглядываться на богатых молодых людей. Ведь найти хорошего брутального парня сегодня очень трудно. А именно это качество становится для гимнасток определяющим — на жизнь они способны заработать и без помощи мужчин.

Винер рассказала порталу «КП», что после ухода из художественной гимнастики ее воспитанницы уже обеспечены и жильем, и собственным автомобилем. Да и с трудоустройством у звездных спортсменок сложностей обычно не возникает. Поэтому деньги уже не оказывают большого влияния на выбор подходящего партнера.