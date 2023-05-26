Гимн США звучит точь-в-точь как русская песня: таких совпадений не бывает (видео)

Все знают, как звучит гимн России, и мало кто вслушивался в гимн США. А если бы вслушались, то обнаружили бы невероятное совпадение с известной русской песней. Если послушать обе композиции подряд, то мороз пробирает по коже. Эта песня «Хас-Булат удалой».

Примечателен и еще один факт. Гимн Штатов стал таковым в 1931 году. Именно тогда о «знамени, усыпанном звездами» узнали все. А вот история «Хас-Булата» насчитывает немного больше лет. В 1890-м слова поэта Александра Аммосова положили на музыку. Получается, обвинить россиян в плагиате не выйдет.

Однако американцев тоже обвинить не удастся. И вот почему. Трек The Star-Spangled Banner уже был гимном в 1890 году. Но не гимном США, а их гимном военно-морского флота. Вдохновились на Западе ранним творением композитора Джона Стаффорда Смита, написавшего музыку, ставшую предметом спора, аж в 1780 году. Так что выходит, что и американцы, и русские просто черпали свое вдохновение из одного и того же «водоема».