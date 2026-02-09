Гиллиган подтвердил худшие опасения: второй сезон «Из многих» выйдет не скоро — и вот почему

Годовой перерыв между сезонами? Не в этот раз.

Поклонникам научно-фантастического хита Apple TV «Из многих» придется запастись терпением. Создатель сериала Винс Гиллиган, известный по «Во все тяжкие», прямо заявил, что второй сезон не будет следовать графику «один сезон в год».

По его словам, сценаристы находятся в самом начале долгой работы — полностью проработаны всего несколько эпизодов. Это решение вызвано не задержками, а желанием сохранить фирменное качество Гиллигана: безупречное внимание к деталям, сложные сюжетные нити и тщательную проработку футуристического мира.

Критики могут указать на успешные проекты вроде «Питта», возвращающиеся ежегодно. Но «Из многих» — сериал иного масштаба и сложности.

Его центральная загадка — природа «Других», их коллективный разум и механизмы ассимиляции — требует кропотливого планирования и согласования. Авторам необходимо четко определить правила собственной вселенной, чтобы не разрушить ее внутреннюю логику.

Гиллиган признает, что хотел бы укладываться в годовой цикл, но ставит во главу угла не скорость, а качество. Для зрителей это означает, что возвращение Кэрол (Рей Сихорн) и раскрытие тайн первого сезона займет больше времени.

Однако такая осмотрительность — лучшая гарантия того, что второй сезон будет не просто продолжением, а достойным развитием истории, сохранившим всю сложность и интригу оригинала. В мире, переполненном конвейерным контентом, такой подход — не недостаток, а преимущество.