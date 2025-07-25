Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе

С мнением режиссера согласятся в том числе другие гиганты индустрии как Квентин Тарантино и Стивен Спилберг.

Хотя киноманы намного чаще слышат разного рода рекомендации от тех же Квентина Тарантино или Мартина Скорсезе, от советов Гильермо дель Торо вряд ли кто-то откажется.

За время работы в индустрии режиссер мексиканского происхождения успел заслужить статус одного из самых уважаемых филммейкеров современности, а полученные им три премии «Оскар» это только подтверждают.

Сам дель Торо увлечен по большей части фантастическими сюжетами, однако является и поклонником других жанров, над которыми больше работают его коллеги по цеху — к примеру, просто-напросто идеальным фильмом режиссер считает легендарную криминальную драму, снятую Мартином Скорсезе.

Гильермо дель Торо обожает «Славных парней» Мартина Скорсезе

Об этом режиссер рассказал еще несколько лет назад, когда его попросили назвать несколько своих любимых фильмов для опроса киножурнала Sight and Sound. Тогда дель Торо поместил «Славных парней» Мартина Скорсезе на первую строчку, признавшись, что считает фильм идеальным в каждом аспекте.

Кроме того, по словам дель Торо, «Славные парни» были и остаются одним из самых влиятельных фильмов в истории мирового кино, а пересматривать его одно удовольствие — каждый раз открываешь для себя что-то совершенно новое в, казалось бы, уже заученной наизусть истории.

Мартин Скорсезе долго отнекивался от «Славных парней» — фильм стал главным хитом его карьеры

Хотя сейчас что-то подобное действительно сложно себе представить, «Славных парней» могло бы и не быть вовсе, если бы Мартин Скорсезе не чувствовал себя должником студии Warner Bros.

Так, сам режиссер когда-то признался, что после выпуска «Злых улиц» в 1973 году он вообще не хотел какое-то время возвращаться к жанру криминальной драмы, продолжая поиск чего-то нового для себя.

Тем не менее, продюсеры Warner Bros. были уверены, что фильм точно станет глобальным успехом — и не ошиблись: хотя «Славные парни» в итоге так и не собрали внушительную кассу, картина получила всевозможную похвалу от критиков и зрителей, до сих пор оставаясь в топе величайших фильмов всех времен.

Кстати, сам Гильермо дель Торо скоро представит свою новую долгожданную работу «Франкенштейн», а впервые фильм покажут на предстоящем кинофестивале в Венеции — о других участниках главного грядущего кинособытия мы уже писали в этом материале.