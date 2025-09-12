Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли

Пока до выхода «Франкенштейна» на экраны остается еще пара месяцев, Гильермо дель Торо вовсю готовится к работе над новым фильмом, участие в котором уже подтвердил звезда «Франкенштейна» Оскар Айзек.

Тем не менее, нереализованных проектов у режиссера, кажется, тоже хватает — и самое обидное, что из низ могло бы получиться действительно что-то особенное.

Как стало известно лишь недавно, несколько лет назад дель Торо всерьез подумывал над созданием собственной версии «Красавицы и чудовища», которая отлично вписалась бы в готическую фильмографию режиссера. На главную роль он даже нашел подходящего кандидата, но в итоге ни у того, ни у другого с проектом так ничего и не сложилось — по разным причинам.

Ченнинг Татум должен был сыграть одну из главных ролей в «Красавице и чудовище» Гильермо дель Торо

Об этом актер рассказал в своем недавнем интервью для издания Vanity Fair, признавшись, что именно отказ от роли в перезапуске культовой анимационной классики стал самым большим разочарованием его карьеры.

В тот момент, однако, у Татума фактически не было возможности согласиться на роль — по словам актера, он уже снимался в одном из своих фильмов, который забирал у него все силы; кроме того, примерно в это же время у Татума родилась дочь, так что времени на что-либо еще у него просто не было.

Актер добавил, что теперь, спустя более чем десятилетие, осознает, какую ошибку он допустил — особенно учитывая то, что сам он считает себя большим поклонником дель Торо, «Красавица и чудовище» которого стала бы очередным готическим шедевром. Фильм, как уже можно догадаться, режиссер так в итоге и не снял.

Ченнинг Татум все еще надеется поработать с Гильермо дель Торо

Хотя актер и признает, что никогда не простит себе отказ от съемок в фильме дель Торо, с мексиканским режиссером он все еще надеется когда-нибудь встретиться на съемочной площадке.

Что до «Красавицы и чудовища», причина для отказа от проекта самого режиссера довольно простая — по словам Татума, дель Торо быстро переключился на другие идеи и будущие фильмы, вскоре окончательно забыв о том, что вообще собирался снимать адаптацию.

Кстати, премьера «Франкенштейна» дель Торо буквально на днях отгремела на Венецианском кинофестивале — о том, какие фильмы, представленные в Италии, мы с нетерпением ждем в кинотеатрах, рассказали в этой подборке.