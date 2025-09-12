Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли

Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли

12 сентября 2025 08:56
Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли

Могли бы получить еще одну готическую сказку до «Франкенштейна».

Пока до выхода «Франкенштейна» на экраны остается еще пара месяцев, Гильермо дель Торо вовсю готовится к работе над новым фильмом, участие в котором уже подтвердил звезда «Франкенштейна» Оскар Айзек.

Тем не менее, нереализованных проектов у режиссера, кажется, тоже хватает — и самое обидное, что из низ могло бы получиться действительно что-то особенное.

Как стало известно лишь недавно, несколько лет назад дель Торо всерьез подумывал над созданием собственной версии «Красавицы и чудовища», которая отлично вписалась бы в готическую фильмографию режиссера. На главную роль он даже нашел подходящего кандидата, но в итоге ни у того, ни у другого с проектом так ничего и не сложилось — по разным причинам.

Ченнинг Татум должен был сыграть одну из главных ролей в «Красавице и чудовище» Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли

Об этом актер рассказал в своем недавнем интервью для издания Vanity Fair, признавшись, что именно отказ от роли в перезапуске культовой анимационной классики стал самым большим разочарованием его карьеры.

В тот момент, однако, у Татума фактически не было возможности согласиться на роль — по словам актера, он уже снимался в одном из своих фильмов, который забирал у него все силы; кроме того, примерно в это же время у Татума родилась дочь, так что времени на что-либо еще у него просто не было.

Актер добавил, что теперь, спустя более чем десятилетие, осознает, какую ошибку он допустил — особенно учитывая то, что сам он считает себя большим поклонником дель Торо, «Красавица и чудовище» которого стала бы очередным готическим шедевром. Фильм, как уже можно догадаться, режиссер так в итоге и не снял.

Ченнинг Татум все еще надеется поработать с Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли

Хотя актер и признает, что никогда не простит себе отказ от съемок в фильме дель Торо, с мексиканским режиссером он все еще надеется когда-нибудь встретиться на съемочной площадке.

Что до «Красавицы и чудовища», причина для отказа от проекта самого режиссера довольно простая — по словам Татума, дель Торо быстро переключился на другие идеи и будущие фильмы, вскоре окончательно забыв о том, что вообще собирался снимать адаптацию.

Кстати, премьера «Франкенштейна» дель Торо буквально на днях отгремела на Венецианском кинофестивале — о том, какие фильмы, представленные в Италии, мы с нетерпением ждем в кинотеатрах, рассказали в этой подборке.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Красавица и чудовище» (2017)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай Читать дальше 12 сентября 2025
Первый взгляд на Доктора Дума в MCU: злодей в исполнении Дауни-мл. оказался не таким, как представляли фанаты Первый взгляд на Доктора Дума в MCU: злодей в исполнении Дауни-мл. оказался не таким, как представляли фанаты Читать дальше 12 сентября 2025
«Битва за битвой» открывает новую эру: ДиКаприо принял важное решение — уже досыта наелся славой и наградами «Битва за битвой» открывает новую эру: ДиКаприо принял важное решение — уже досыта наелся славой и наградами Читать дальше 12 сентября 2025
Существа, которых уничтожил андроид Дэвид? Собрали все, что известно об Инженерах из «Прометея» и «Чужого» Существа, которых уничтожил андроид Дэвид? Собрали все, что известно об Инженерах из «Прометея» и «Чужого» Читать дальше 10 сентября 2025
Гость из будущего: Киллиан Мерфи сыграет важнейшую роль в сиквеле «28 лет спустя» — но фанатам «28 дней…» радоваться нечему Гость из будущего: Киллиан Мерфи сыграет важнейшую роль в сиквеле «28 лет спустя» — но фанатам «28 дней…» радоваться нечему Читать дальше 10 сентября 2025
Установил антирекорд: в карьере Ричи есть лишь один фильм, за который ему по-настоящему стыдно — и речь даже не о «Короле Артуре» Установил антирекорд: в карьере Ричи есть лишь один фильм, за который ему по-настоящему стыдно — и речь даже не о «Короле Артуре» Читать дальше 10 сентября 2025
Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить Читать дальше 9 сентября 2025
«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат «Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат Читать дальше 9 сентября 2025
Кто такой Аурелиус Дамблдор из «Гарри Поттера»: Роулинг так наворотила, что теперь черт ногу сломит Кто такой Аурелиус Дамблдор из «Гарри Поттера»: Роулинг так наворотила, что теперь черт ногу сломит Читать дальше 9 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше