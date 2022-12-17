Гигантские почерневшие руки: при виде сына Яковлевой невозможно сдержать эмоции

Дети знаменитых родителей часто привлекают к себе внимание и эпатируют публику своими выходками. Особенно заметно это, если ребенок растет без братьев и сестер, получая всю любовь близких.

Единственный сын Елены Яковлевой привык экспериментировать со своим внешним видом. Он пока не нашел призвание в жизни и постоянно меняет свой облик. Денис Шальных делает это даже чаще, чем некоторые актеры перевоплощаются в новых героев.

Молодой человек просто без ума от татуировок.

Помимо тела, рисунками исписано его лицо, а руки и вовсе заслуживают отдельного внимания. На левой скоро не останется чистого места, а правая уже полностью черная. Из-за того, что Денис занимается бодибилдингом, у него очень мощная фигура, а в сочетании с наколками он выглядит достаточно устрашающе.