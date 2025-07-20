«Гигантская война»: «Сверхъестественное» должно было стать похожим на «Властелина колец» — режиссер передумал лишь по одной причине

Пятнадцать сезонов, десятки демонов, апокалипсисов и шокирующих смертей — «Сверхъестественное» успело все. Почти все. В одном из интервью создатель сериала Эрик Крипке признавался: у него была великая мечта. О великой войне.

Постановщик жаждал масштабных баталий, настоящей фэнтези-феерии в духе Питера Джексона. Только вместо хоббитов — Винчестеры. Вместо кольца — Кольт.

«Мы всегда знали, что у нас будет демоническая арка, — вспоминает Крипке, — но потом появились ангелы, и внезапно у нас оказалось две мощные фракции. Это был идеальный сетап для гигантской войны, как во “Властелине колец”… но мы не могли себе этого позволить».

Бюджет, как это часто случалось в нулевые, победил амбиции.

Вместо тысяч CGI-солдат — пара крупных планов, напряженный монтаж и пара фраз «за кадром» про «битву века». Крипке всегда хотел показать больше, но в итоге лишь намекал через последствия, атмосферу и страх.

Но — ирония судьбы — именно ограничения сделали «Сверхъестественное» тем, чем оно стало. По словам Крипке, все держалось не на монстрах, а на семье:

«Плевать, какие боги и демоны — главное, что в центре стоят два брата, и они против всего мира. Это как в “Звездных войнах”: да, вселенная огромная, но суть — в фермере, принцессе и пирате.

Мы, конечно, потеряли грандиозную битву в духе Хельмовой пади — но зато получили одну из самых человечных историй на ТВ. И сами для себя решайте, хорошо это или плохо.

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