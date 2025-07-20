Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Гигантская война»: «Сверхъестественное» должно было стать похожим на «Властелина колец» — режиссер передумал лишь по одной причине

«Гигантская война»: «Сверхъестественное» должно было стать похожим на «Властелина колец» — режиссер передумал лишь по одной причине

20 июля 2025 17:09
«Гигантская война»: «Сверхъестественное» должно было стать похожим на «Властелина колец» — режиссер передумал лишь по одной причине

Не исключено, что постановщик сделал правильный выбор.

Пятнадцать сезонов, десятки демонов, апокалипсисов и шокирующих смертей — «Сверхъестественное» успело все. Почти все. В одном из интервью создатель сериала Эрик Крипке признавался: у него была великая мечта. О великой войне.

Постановщик жаждал масштабных баталий, настоящей фэнтези-феерии в духе Питера Джексона. Только вместо хоббитов — Винчестеры. Вместо кольца — Кольт.

«Гигантская война»: «Сверхъестественное» должно было стать похожим на «Властелина колец» — режиссер передумал лишь по одной причине

«Мы всегда знали, что у нас будет демоническая арка, — вспоминает Крипке, — но потом появились ангелы, и внезапно у нас оказалось две мощные фракции. Это был идеальный сетап для гигантской войны, как во “Властелине колец”… но мы не могли себе этого позволить».

Бюджет, как это часто случалось в нулевые, победил амбиции.

Вместо тысяч CGI-солдат — пара крупных планов, напряженный монтаж и пара фраз «за кадром» про «битву века». Крипке всегда хотел показать больше, но в итоге лишь намекал через последствия, атмосферу и страх.

Но — ирония судьбы — именно ограничения сделали «Сверхъестественное» тем, чем оно стало. По словам Крипке, все держалось не на монстрах, а на семье:

«Гигантская война»: «Сверхъестественное» должно было стать похожим на «Властелина колец» — режиссер передумал лишь по одной причине

«Плевать, какие боги и демоны — главное, что в центре стоят два брата, и они против всего мира. Это как в “Звездных войнах”: да, вселенная огромная, но суть — в фермере, принцессе и пирате.

Мы, конечно, потеряли грандиозную битву в духе Хельмовой пади — но зато получили одну из самых человечных историй на ТВ. И сами для себя решайте, хорошо это или плохо.

Ранее мы писали: Без графики и грима: как выглядели 10 актеров «Властелина колец» — впечатляет не только Голлум (фото)

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
4 комментария
Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Сыгравший Гимли актер на старте съемок сделал 3 «пророчества» о будущем «Властелина колец»: спустя 20 лет наконец исполнилось последнее из них Читать дальше 21 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы «Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы Читать дальше 22 июля 2025
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой Читать дальше 22 июля 2025
В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами Читать дальше 21 июля 2025
Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов Смотрели популярнейшего в девяностые «Альфа»? Сериал оборвали буквально на полуслове, но все же досняли: концовка неспроста взбесила фанатов Читать дальше 21 июля 2025
Создатель «Олененка» рассказал о вырезанном из сериала эпизоде — зрители бы такое вряд ли выдержали Создатель «Олененка» рассказал о вырезанном из сериала эпизоде — зрители бы такое вряд ли выдержали Читать дальше 21 июля 2025
Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше